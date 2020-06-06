В ЗКО скончалась женщина 1952 года рождения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО 4-летний ребенок отравился ртутью Иллюстративное фото из архива "МГ" В телеграм-канале МВК по нераспространению COVID-19 сообщается, что комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на КВИ было принято решение зарегистрировать данный случай как летальный от коронавирусной инфекции. Всего от COVID-19 в Казахстане скончалось 53 человека. Напомним, 30 мая в Уральске от КВИ скончался 53-летний мужчина. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  