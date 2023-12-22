В Атырау 51-летняя женщина скончалась в первой поликлинике в микрорайоне Авангард после укола в процедурном кабинете, сообщает телеканал КТК.
Пациентка получила назначение от врача-сурдолога и пришла с ним к медсестрам. В учреждении говорят: противопоказаний у неё не было, женщина никогда не состояла на учёте и лишь в последнее время стала жаловаться на снижение слуха. По предварительным данным, у пациентки случился анафилактический шок — резкая аллергическая реакция на введённый препарат.
Действия медиков теперь оценят в комитете по контролю за медицинской и фармацевтической деятельностью.
— На тот момент жалоб, головокружения не было. Но через пять минут она упала и потеряла сознание. В этот момент пригласили врача, которая оказала первую реанимационную помощь, искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, ввели адреналин, преднизолон. И подъехала скорая помощь, сразу они вызвали. Но результаты были безэффективны, женщину мы потеряли, — сказала врач-эксперт поликлиники №1 Дина Камелова.