В Атырау 51-летняя женщина скончалась в первой поликлинике в микрорайоне Авангард после укола в процедурном кабинете, сообщает телеканал КТК.

Пациентка получила назначение от врача-сурдолога и пришла с ним к медсестрам. В учреждении говорят: противопоказаний у неё не было, женщина никогда не состояла на учёте и лишь в последнее время стала жаловаться на снижение слуха. По предварительным данным, у пациентки случился анафилактический шок — резкая аллергическая реакция на введённый препарат.

Действия медиков теперь оценят в комитете по контролю за медицинской и фармацевтической деятельностью.