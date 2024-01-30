26-летнюю женщину привезли из райцентра с рвотой и болями в животе, предаёт телеканал AstanaTV. Врачи отправили ее на аборт на втором месяце беременности из-за тяжелого токсикоза. За процедуру пациентка заплатила 80 тысяч тенге, но ее состояние только ухудшилось.

Во время вынужденного прерывания беременности осталась часть плода, из-за чего роженица оказалась между жизнью и смертью.

Женщину пять раз госпитализировали, но позже семья приняла решение отправить ее в частную клинику. Тогда и стало понятно, что часть плода осталась в матке. Родственники пациентки требуют привлечь виновных к ответственности.

— Надо было сразу один раз сделать аборт! А они два раза чистили матку под наркозом, это очень опасно для здоровья женщины. Она может потерять в дальнейшем возможность стать матерью. Я требую привлечь медиков к ответственности и принять меры, — заявила родственница пострадавшей.

Врачи говорят, что из-за тяжелого течения беременности сохранить ее было невозможно. По их словам, женщине, перед тем как планировать материнство, надо было пройти обследование, чтобы исключить хронические заболевания.

— Случаи такого тяжелого токсикоза у нас бывают. Поступают к нам с осложнениями, к врачам не обращаются. До 2-3 месяцев доходят, а по мере развития плода нарушается обмен веществ, электролит обмена, тяжелые уже к нам поступают, — прокомментировала завотделением областной многопрофильной больницы Гульнара Муканова.

Молодая женщина до сих пор лежит в больнице. Состояние пациентки врачи расценивают как тяжелое. Запланирован консилиум с привлечением специалистов из других медучреждений.