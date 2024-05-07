Жителям пяти районов ЗКО выплатили компенсацию за погибший во время паводка скот

Заместитель руководителя управления сельского хозяйства по ЗКО Берик Ситказиев сообщил, что в Бурлинском, Каратобинском, Сырымском, Теректинском районах и районе Байтерек комиссией подтверждён падеж 2 399 животных, из них 341 – крупный рогатый скот.

— Для выплаты компенсаций выделено 187,5 миллиона тенге. По 137 заявлению районными акиматами выплачено 126,9 миллиона тенге за 177 голов КРС, 671 голову МРС, 46 лошадей, 54 свиньи и 52 птицы, — сообщил заместитель руководителя управления сельского хозяйства.

По словам Ситказива, в ходе спасательных работ путем отгона было эвакуировано 6 912 сельскохозяйственных животных. В районах также создана специальная комиссия, которая устанавливает точное количество павшего скота.