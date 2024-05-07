Об этом сообщил главный специалист отдела по чрезвычайным ситуациям Индерского района Парасат Боранбайулы.

По словам спикера, в случае возникновения паводка и необходимости переселения жителей в эвакуации будет задействовано около 150 сотрудников.

– В числе специалистов, участвующих в эвакуации, представители отдела по чрезвычайным ситуациям, полиции, местных исполнительных органов. При этом подготовлено около 26 единиц спецтехники. Сигнал тревоги будет активирован в случае возникновения угрозы паводка, - рассказал Парасат Боранбайулы.

Один из эвакопунктов расположен в средней школе имени М.Ауэзова в поселке Индербор. Он подготовлен для жителей населенных пунктов, расположенных в опасной зоне.

По словам директора школы Мереке Жумашевой, здесь установлено 45 коек, подготовлено 45 постельных принадлежностей.

– Для эвакуации населения подготовлен спортивный зал на 90 мест. Одновременно в столовой могут питаться до 100 человек. Урок физкультуры у детей проходит на площадке во дворе школы. Другие дисциплины проводятся в офлайн формате, - рассказала Мереке Жумашева.

Кроме этого 33 беременные женщины из Индерского района подлежат эвакуации. В настоящее время в Атырау направлена беременная женщина с приближающейся датой родов.

В селе Жарсуат в мае ожидаются роды у девяти беременных женщин, в селе Курылыс - четыре местные жительницы готовятся стать мамами.

– Всего в Индерском районе на учете состоят 258 беременных женщин. В том числе в селах Жарсуат и Курылыс под наблюдением находятся 33 женщины на третьем триместре беременности. В случае угрозы паводка пациентки, чьи даты родов приближаются, будут эвакуированы в центральную районную больницу. Кроме того, пациенты, получающие лечение на дому и лежачие больные будут экстренно эвакуированы в центральную районную больницу, - рассказала директор Индерской районной больницы Анаргуль Доспаева.

Также по Индерскому району создаются эвамедицинские бригады. Напомним, на утро 6 мая в Индерском районе уровень воды в реке Урал достиг 884 см.

