— В основном заболевшие – это дети прививочного возраста, которым по состоянию здоровья вакцинация не может быть сделана, маленькие дети до года, сроки вакцинации которых ещё не подошли, а также дети, родители которых, отказались от вакцинации. В очагах кори установлено медицинское наблюдение за контактными, по эпидемиологическим показаниям контактным проведена экстренная вакцинация, — пояснил Арыспаев.

Как сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухангали Арыспаева, в этом году по области зарегистрировали 853 случая кори. В апреле по сравнению с мартом заболеваемость снизилась на 33%.Он дополнил, что в 46 778 детей дополнительно привили после против кори.