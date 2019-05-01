Как рассказал аким города Уральска Мурат Мукаев, согласно поручению Елбасы, за счет республиканского и городского бюджета в этом году будет выдано 70 квартир. - Сегодня мы вручили ключи 10 многодетным семьям. В ближайшее время еще вручим ключи от 60 квартир. По поручению Елбасы, в целях повышения качества жизни населения и обеспечения жильем людей, которые состоят в очереди, в городе будет сдано в эксплуатацию два дома на 432 квартиры. Еще будет начато строительство трех домов на 500 семей. В целом в городе строится более 1000 квартир для социально-уязвимых слоев населения, в том числе и для многодетных матерей. Эта системная работа будет продолжена, - пояснил градоначальник. Счастливая обладательница новой квартиры сегодня стала Болган Айткалиева. Она состояла в очереди как многодетная мама 17 лет, у нее 8 детей. - Я благодарна, что есть такие программы первого президента. Это огромная помощь для нас - многодетных семей. Я благодарна за то, что получила трехкомнатную квартиру, - сказала Болган Айткалиева. Также ключи от новой квартиры получила и Алмагуль Малаева. - У меня четверо детей. То, что теперь у нас есть свой угол, это огромная радость, которую невозможно передать словами. Эта квартира, которую мы получили, очень хорошая, тут большая площадь, все красиво. Этого момента мы ждали 15 лет. Спасибо, - сказала Алмагуль Малаева.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.