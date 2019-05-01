С приходом тепла всюду веет дымком и шашлычком – срочно пора на природу! Устроим себе миниотпуск! Необходимо: Мясо (свинину или говядину) 1 кг Репчатый лук 4шт Белое, сухое вино 1 ст Цукини 2 шт Болгарский перец, разных цветов 4 шт Растительное масло 4 ст.л Соль, перец, специи по вкусу Мясо помыть, нарезать на кусочки. Напереть, солью и специями, добавить лук, порезанный полукольцами и перемешать. Оставить в холодильнике на 3 часа. Мякоть сладкого перца и цукини нарезать кусочками. Нанизывать мясо на шампуры, чередуя с луком, и овощами. Шашлык готовить на мангале до румяной корочки. Подавать со свежей зеленью. С праздником! С Весной! С 1 мая!!!! А еще интересен рецепт баранины на гриле и много интересного ежедневно на нашем сайте. Где отдохнуть на майские праздники не далеко от дома Замок Гарибальди, Жигулевкие горы или невероятный музей под открытым небом в Тольятти