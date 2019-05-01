1 июня более 150 пожарных и спасателей Западного Казахстана провели профилактические рейды в дачных, лесных, степных массивах, в зонах отдыха, а также в местах где купание запрещено. По словам сотрудников ДЧС ЗКО, причиной этому стало наступление пожароопасного периода, а также участившиеся случаи гибели людей на водоемах. – С наступлением пожароопасного периода в нашей области участились случаи возгорания сухой травы. Случаи зарегистрированы как в лесной зоне, так и на участках дачных массивов. Одной из распространенных причин пожаров является неосторожное обращение людей с огнем. Граждане не проявляют бдительность и всей ответственности при сжигании сухой стерни на полях и дачных участках. В связи с жаркими летними днями просим жителей области не разжигать костры в лесах, не бросать в лесу окурки сигарет, не поджигать сухую траву, - сообщил главный специалист ДЧС ЗКО Нуралы Мусиев. По словам спасателей, рейдовые мероприятия также проводились в зонах отдыха, которые пользуются популярностью у горожан в жаркие летние дни. Стоит отметить, что с начала купального сезона на водоемах области утонули пять человек, трое из которых - дети. – Чаще всего происшествия на водах происходят по вине самого человека в результате излишней самоуверенности, переоценки собственных сил и возможностей, пренебрежения элементарными правилами поведения на воде. В ходе рейдовых мероприятий нашими сотрудниками были спасены две детские жизни. Кроме того, в ходе профилактических мероприятий в городском парке культуры и отдыха было установлено, что по реке Чаган курсируют два маломерных суда с нарушениями правил эксплуатации, а именно перевозка людей сверх установленной нормы и без спасательных средств. В целях пресечения указанных нарушений и недопущения гибели и травмирования людей сотрудниками ДЧС привлечена инспекция транспортного контроля. Владельцы плавсудов привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 37 тысяч тенге с прекращением эксплуатации одного плавсредства до устранения нарушений, - сообщили в ДЧС ЗКО.Фото предоставлено сотрудниками ДЧС ЗКО Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.