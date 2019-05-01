Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 2 мая в Уральске ожидается дождь с грозой. Днем столбики термометров покажут 14 градусов тепла, ночью +4. Переменная облачность прогнозируют в Атырау. Днем +27, ночью 8 градусов выше нуля. В Актобе переменная облачность. Днем +17, ночью +3. Ясная погода без осадков ожидается в Актау. Днем столбики термометров поднимутся до 22 градусов, ночью +12. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.