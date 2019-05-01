Перекись водорода не опасное и натуральное вещество, с антисептическим свойством. Применяется только 3% - ый раствор, из аптеки.Добавляйте 1ст. вещества в воду при полоскании белого цвета. Вещи не будут желтеть от времени. Также удаляются трудные пятна. Просто потрите пятно ватным диском, смоченном в ней. Пользуйтесь этим способом только со светлыми вещами. С цветными нельзя!Перед сном делайте компресс на больное место из перекиси, разведенной в воде 1:1.Суперсредство, если затекла шея, или ломят мышцы, смочите ткань в перекиси. Приложите к больному месту. Накройте полотенцем на 15 минут. Мышцы прогреются, боль и напряжение уйдет.В минеральную негазированную воду 1 стакан добавляем 1 ст.л.вещества и пользуемся как спрей для носа.Избавляет от ранок и язв в полости рта - наберите в рот перекись и держите 5 минут, не глотая. Сделает зубы белее и избавит от кариеса. Безопаснее ополаскивателя с магазина - пользуйтесь!Если вдруг закончился дизраствор для линз - замените его перекисью. Но не на постоянно!Смочите тряпку для уборки или добавьте в воду при мытье полов.Удалит плесень и разводы.Поможет, смешанные 0,5 ст. теплой воды с четвертью стакана перекиси – делайте полоскание.В теплую воду добавьте пару капель перекиси. Окуните в раствор ушную палочку, и сера с ушей удалится без труда.