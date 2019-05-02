Фото из архива "МГ" В 1 квартале 2019 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 168 489 тенге, передает BNews.kz со ссылкой на Комитет по статистике министерства национальной экономики. -Так, в отраслевой структуре наиболее высокая номинальная заработная плата отмечена в г(в 2,4 раза превышает среднереспубликанский уровень), вв 1,9 раза),(в 1,8 раз),(в 1,5 раза),(в 1,3 раза), - говорится в распространенном сообщении. При этом, самый низкий уровень номинальной заработной платы отмечен в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 93,2 тыс. тенге, что на 44,7% ниже среднего показателя по республике. В региональном разрезе самая высокая номинальная заработная плата отмечена в Атырауской области – 322,7 тыс. тенге, что в 1,9 раза превышает среднереспубликанский показатель. В Туркестанской области ее величина составила 109,0 тыс. тенге, что на 35,3% ниже среднего уровня по стране. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.