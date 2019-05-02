Креативно подойти к исполнению композиций духовой оркестр решил в рамках проходившего в Атырау концерта ансамблей песни и танца Национальной гвардии Республики Казахстан. Мероприятие было посвящено Первомаю и предстоящему Дню защитника Отечества. - Исполняя современные композиции, мы хотим привлечь внимание молодежи к духовому оркестру, к армии, и просто подарить людям настроение, - сказали члены духового оркестра. t2NQnGml_34 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.