В ходе ознакомления с работами по строительству дома Багдат Азбаев отметил, что нужно обратить внимание на качество работ. Нужно отметить, что проектная стоимость дома составляет чуть более 220 миллионов тенге. Подрядчиком является ТОО «Жалпақтал су». Помимо этого, замглавы региона ознакомился с ходом строительства спортплощадки в селе Кызылоба в рамках программы "Развитие регионов" и поручил подрядчику повысить качество работ. Также Багдат Азбаев осмотрел лиманы Карасуский и Торткулакский лиманы на территории Кызылобинского сельского округа. Нужно отметить, что в районе запланирован большой объем строительных работ. В 2017 году была изготовлена ПСД на капитальный ремонт Карасуского и Торткулакского лиманов на общую сумму 58, 895 млн тенге. Данный проект нужен для создания кормовой базы, увеличения выращивания сена, орошения лиманов. В рамках проекта было запланировано осуществление работ по капитальному ремонту 12 водорегулирующих ворот, механическая очистка канала протяженностью 38 км. Стоит отметить, по Жангалинскому району имеется лиманов площадью 48 тысяч гектаров. Карасуский и Торткулакский лиманы находятся в собственности поливной-оросительной системы «Орал-Кушум». Сданы в эксплуатацию в 1970-80 годах. В 2018 году в конкурсе по государственному закупу этот проект выиграл ЗКОФ РГП «Қазсушар», с которым был составлен договор на сумму 59,3 млн. тенге. Капитальный ремонт начался в июле 2018 года, планируют завершить в этом году.