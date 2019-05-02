Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, вечером 29 апреля 19-летняя жительница Уральска пыталась спрыгнуть с моста, который расположен в сторону села Подстепное. – К счастью, девушку успел спасти очевидец. Он передал её сотрудникам полиции. Девушка была доставлена в ближайший пост полиции. Причины, побудившие ее совершить суицид, выясняются, - рассказали в пресс-службе департамента полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.