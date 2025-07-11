Ключи от автомобилей вручил аким области Нариман Турегалиев.

10 июля ЗКО Нариман Турегалиев вручил ключи от новых автомобилей специалистам ветеринарной службы в сельских округах. Об этом в пресс-службе акимата области. Все авто оснащены современным оборудованием, чтобы ветеринары могли быстрее и эффективнее оказывать помощь на местах. Эта мера — часть работы по выполнению поручений президента по улучшению ветеринарной сферы. Новые машины помогут вовремя выявлять и предотвращать болезни животных, а также усилить контроль за здоровьем скота.

— В нашем регионе продолжается работа по укреплению материально-технической базы ветеринарных организаций: создаются ветеринарные пункты, скотомогильники, приобретаются автомобили. За последние два года на улучшение материально-технической базы сфер, обеспечивающих жизнедеятельность населения — службы ЧС, лесного и коммунального хозяйства, ветеринарии, образования и здравоохранения — из областного бюджета было выделено 10 миллиардов тенге, на которые закуплено около 700 единиц спецтехники. В этом году планируется приобрести около 200 единиц спецтехники на сумму почти пять миллиардов тенге. В этом числе недавно 18 единиц получила организация «Батысирригация», а сегодня 106 специальных автомобилей переданы ветеринарным станциям, — отметил аким области Нариман Төрегалиев.

Напомним, что Нариман Турегалиев ездил с рабочей поездкой в Китай, где подписал трехстороннюю дорожную карту по реализации совместных проектов. Это поможет привлечь инвестиции в регион и реализует высокотехнологичные инфраструктурные проекты. Китайская сторона проявила большой интерес к стратегическим инвестициям области.