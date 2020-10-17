Фото предоставлено пресс-службой ДП Актюбинской области В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что с начала 2020 года на территории области произошло три дорожно-транспортных происшествия с участием домашних животных, в результате которых погибли люди. Вместе с тем только с 1 сентября текущего года на территории Актюбинской области зарегистрировано 11 ДТП с участием сельскохозяйственных животных. – Несмотря на принимаемые меры, сотрудниками полиции собственники сельскохозяйственных животных оставляют последних без надзора в результате чего они появляются на дорогах с твердым покрытием. В условия недостаточной видимости, в особенности в темное время суток водители транспортных средств на загородных автодорогах совершают наезды на указанных животных, в результате чего обе стороны происшествия терпят материальный ущерб. Департамент полиции Актюбинской области призывает владельцев сельскохозяйственных животных не оставлять их без надзора. А также предлагает собственникам животных использовать светоотражающие ошейники для предотвращения дорожно-транспортных происшествий, - сообщили в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.