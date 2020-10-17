Предпринимательским основам по программе «Бастау Бизнес» был обучен 61 человек. - По направлению продуктивная занятость планируется кредитование 39 граждан. На сегодняшний день 17 человек уже взяли кредит. 110 жителям района планируется государственный грант для новых бизнес идей. Планируется устроить на социальные рабочие места 30 жителей района и с 20 работадателями заключены договоры по организацию социальных работ. Сейчас все они направлены на временную работу. Из числа молодежи до 29 лет планируется направить на молодежную практику 157 человек, с 42 работодателями заключены договора и 108 уже проходят практику, - рассказал аким Жанибекского района Азамат Сафималиев. План по трудоустройству на постоянные рабочие места– 531 человек. Исполнение 291 человек. На сегодняшний день по Жанибекскому району 1372 человек занимаются малым предпринимательством. За отчетный период открылись 85 новых рабочих мест. Сельское хозяйство – 48, торговля – 13, другие услуги – 24. Планировалось 340 человек направить на общественные работы, и на сегодняшний день 337 человек работают на общественных работах. План по обустройству на постоянные рабочие местам – 531 человек. Исполнение - 291 человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.