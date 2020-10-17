Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, в Уральске открылся новый современный пункт полиции. Участковый пункт оснащен системой видеонаблюдения и современной цифровой техникой, что позволяет оперативно оформить обращения граждан и делает процесс общения с населением максимально прозрачным и исключает коррупционные риски. – У нас открываются новые стационарные, модульные пункты полиции, которые будут располагаться в густонаселенных районах, а также вблизи рынков и крупных торговых домов. Пять стационарных пунктов уже открыты в городе Аксай. В Уральске также планируется открытие пяти пунктов, - рассказал заместитель начальника департамента полиции ЗКО Жанболат Жаншин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.