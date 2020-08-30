С новосельем людей приехал поздравить аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев. Он заявил, что государство материально поддерживает строительные компании, чтобы жилье оставалось доступным. Как отметили в отделе строительства, компания ТОО «Болашак-Т» возвела здание за семь месяцев. Проект оценивается в сумму чуть больше 1 млрд тенге. Дом расположен вдоль Саратовской трассы. - Жилье предназначено для вкладчиков Жилстройсбербанка. В данный момент очередь на жилье в областном центре составляет более 19,6 тысяч человек, - отметил заведующий сектором отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска Ерлан Шайхиев. Аким ЗКО Гали Искалиев заявил, что Конституция РК в этом году отметит свой 25-летний юбилей. Основной закон страны четко отражает ценности нашего государства – это человек и его жизнь. - Государственная программы «Нурлы жер» начата по поручению Елбасы. Вы купили эту квартиру по цене 140 тысяч тенге за 1 квадратный метр. Государство дополнительно выплатит строительным компаниям еще по 50 тысяч тенге за 1 квадратный метр, чтобы цена на жилье оставалось доступной для населения. Также существует программа 5-20-25. Люди имеют возможность брать жилье в кредит под 5% годовых. Такого нет в других странах мира, - заявил аким области Гали Искалиев. Асхат Базарбаев раньше жил в Аксае Бурлинсокго района. Он отметил, что с радостью переедет в областной центр. - Я копил на эту двухкомнатную квартиру около пяти лет. Здесь насчитывается 60 квадратных метров. Очень удобное месторасположение. Рядом школа и детский сад. Район тихий. Вся моя семья рада новому жилью, - отметил мужчина. Всего в Западно-Казахстанской области в 2020 году планируется построить около 500 тысяч квадратных метров жилья.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.