Всего на приобретение всех аппаратов искусственной вентиляции лёгких нефтяная компания выделила 1 млрд тенге. - Всего с июля по сегодняшний день через стационар городской многопрофильной больницы прошли 3000 пациентов с ковид инфекцией. В том числе и беременные. Сейчас у нас в реанимационном отделении укомплектованы 9 коек с аппаратами ИВЛ, - рассказала заместитель директора ГОМБ Наталья Кочегарова. В Городской многопрофильной больнице по сей день проходят лечение инфицированные пациенты. Со слов врачей, в разгар карантина в сутки к ним поступали 30-40 больных. По словам представителя АО «КазТрансОйл» Какима Тулеушева, они внесли посильный вклад в борьбу с пандемией коронавирусной инфекции и готовы помогать медикам и в дальнейшем. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.