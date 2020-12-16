Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации управления здравоохранения ЗКО, в 2020 году в регион прибыли 119 специалистов, из них 52 врачей общей практики, 15 педиатров, 12 хирургов, по восемь терапевтов и онкологов, 9 акушер-гинекологов, по два психиатра, инфекциониста, стоматолога, по одному кардиологу, невропатологу, офтальмологу, анестезиологу, неонатологу, нейрохирургу, гастроэнтерологу и эпидемиологу. - Из прибывших молодых специалистов, 7 резидентов, окончивших КазНМУ имени Асфендиярова, обучились за счет местного бюджета ЗКО. На сегодняшний день резиденты трудоустроены в стационарах города Уральска, - рассказали в ведомстве. К слову, специалистам, направленным на работу в сельскую местность выплачивают единовременную компенсацию в размере 1 млн тенге. - В настоящее время за счет местного бюджета в резидентуре обучились 9 специалистов, 19 специалистов-резидентов прибудут в медицинские организации области в 2021 году, - отметили в управлении. Отметим, что на сегодняшний день в государственных медицинских организациях области трудятся 1768 врачей, 6505 среднего медперсонала. - В сфере здравоохранения реализуется 14 проектов общей стоимостью 1,1 млрд тенге. В городе отремонтированы 3 объекта, в районах 11. Из них 4 фельшерско-акушерских пункта, четыре медпункта, две врачебные амбулатории, бокс и кровля областной станции скорой медицинской помощи и лечебного корпуса областной многопрофильной больницы, - рассказали в облздраве.