В доме №19 4 микрорайона числится 100 квартир. Как рассказала старшая по дому Роза Сахипова, жители дома единогласно поддержали идею вывесить флаг на балконах своих домов. – Я живу в этом доме уже 31 год. Инициатива принадлежит совету дома, в котором состоит председатель чечено-ингушского этнокультурного объединения «Вайнах» Данильбек Саратов. Он предложил нам такую идею. У нас есть общий чат, где мы заранее обсудили этот вопрос. Все жильцы единогласно поддержали идею, мы живем одной большой семьей. Во время карантина мы тоже были сплоченными, всегда поддерживали друг друга. Главная цель - выразить любовь к своей Родине, привить чувство патриотизма молодому поколению. Ведь подрастающее поколение во многом берет пример с нас. Мы регулярно проводим субботники, стараемся привлечь к этой работе всех жильцов, и все как один поддерживают все начинания. Я привела свою внучку, мы принесли подарок самому пожилому жителю дома, - отметила Роза Сахипова. Стоит отметить, что самому возрастному жителю дома исполнилось 107 лет. Нафиза Жарылгапова поздравила всех горожан с Днем Независимости. – Я очень рада, что сегодня мне посчастливилось присутствовать на таком празднике. От всей души хочу пожелать все казахстанцам мира, добра, благополучия, крепкого здоровья и мирного неба над головой. Главное быть едиными. Пусть наши потомки живут в дружной стране, - говорит Нафиза Жарылгапова.