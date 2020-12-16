Фото предоставлено пресс-службой ДП Атырауской области Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, в областном центре на пересечении улиц Жарбосынова - Тайманова сотрудники полиции заметили автомобиль марки Land Rover с тонированными стёклами. - Однако водитель не выполнил законное требование автоинспекторов остановиться и попытался скрыться, но безуспешно. В ходе проверки выяснилось, что на 33-летнем водителе авто числится 51 неоплаченный штраф на общую сумму в 1,4 миллиона тенге, - пояснили в пресс-службе ведомства. Кроме того, в отношении нарушителя составлено ещё четыре административных протокола: за невыполнение требования об остановке, установку подложных госномерных знаков, управление транспортным средством лицом, лишённым прав, а также за тонировку лобового стекла. Собранные материалы направлены в суд. Автомобиль водворён на специальную стоянку.