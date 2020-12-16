Семья потеряла в пожаре восьмилетнего ребенка и дедушку, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Юлия Свиридова с супругом Андреем Афонченко, двумя детьми и свекром жили в арендованном частном доме по улице Куличева. Женщина вспоминает, что в тот вечер ничего не предвещало беды. Она как обычно уложила детей спать, сама вышла в туалет.
– В тот вечер все было как обычно, я уложила детей спать. Восьмилетний сын с дедушкой спал в зале, а мы в спальне. Вышла в туалет, калитку надо было закрыть, услышала хлопок. Я сначала не поняла, побежала в дом, а тут раздался второй хлопок. Я попыталась забежать в дом, увидела как из-под печки, с горелки полыхал огонь, меня отбросило назад. Выбежал муж, побежал перекрывать газ с улицы, обратно забежал в дом, вылез с другой стороны с окошка, начали разбивать окна, услышали плач дочери, ее вытащили. Я начала кричать, что там остался сын, муж снова залез в окно, но спасти сына и свекра ему не удалось. Тут начали люди прибегать проезжающие мимо водители начали останавливаться, кто-то скорую вызвал, - вспоминает Юлия.
Женщина говорит, что супруг, пытаясь спасти сына, потерял сознание, и его из окна вытащил кто-то из мужчин.
– Андрея (супруг Юлии - прим. автора) увезли на скорой, у него было много ожогов, раны на руках и ногах, он поранился стеклом. Из дома шли клубы дыма, никто уже не смог туда войти, видимость была нулевая, даже с фонариком ничего не видно было. Полицейские, пожарные, скорая - все приехали быстро. Я была там, пожарные вытащили сына и отца, но мне не дали их увидеть. Сказали, что они задохнулись. Сильных ожогов у них не было, хоронили в открытых гробах. Сыну 6 января исполнилось бы 9 лет, хорошо учился, ходил на спортивную секцию, успел поучаствовать в одних только соревнованиях, занял второе место. Отцу 67 лет было. Так нелепо получилось, вчера (15 декабря - прим. автора) похоронили их рядом в один день. Супруга из больницы забрала под расписку, чтобы он присутствовал на похоронах, - говорит Юлия.
Глава семейства Андрей работает водителем ассенизаторской машины. Сейчас из-за травм работать не может. После трагедии семья временно поселилась у родственников.
– Четырехлетняя дочь сильно не пострадала, надышалась дымом, сейчас у нее кашель. Ей нужна помощь психолога, сильно напугалась, ночами часто просыпается, кричит, плачет, боится спать в темноте и оставаться одна. У нас сгорело все: одежда, документы, техника, мебель, ничего не уцелело. Мы выбежали в том, в чем были. Неравнодушные горожане приходили, помогали, приносили вещи, со школы тоже помогли, и со спортивной секции. Мы рады любой помощи, - заключила Юлия Свиридова.
Желающие помочь семье могут позвонить по телефону: 8 707 942 08 09 или перечислить средства на счет в банке: 4400 4301 4736 3938. Карта привязана к номеру 8 776 248 02 88.
, пожар в частном доме по улице Куличева произошел ночью 11 декабря. Пожарные вытащили из дома тела двоих человек: восьмилетнего ребенка и пожилого мужчины.
Андрей Афонченко
Андрей Афонченко и Юлия Свиридова
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Фото Медета МЕДРЕСОВА