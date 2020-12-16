Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным телеграм-канала МВК по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки зарегистрированы 749 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в стране подтверждено 143 735 случаев, из них в ЗКО - 8645. За прошедшие сутки в ЗКО выявлено 38 заразившихся коронавирусной инфекцией. По данным на 16 декабря лечение от КВИ продолжают получать 25 280 человек, из них 13 358 человек болеют с симтомами и 11 922 человека - без симптомов. В стационарах находится – 4 163 пациента, на амбулаторном уровне – 21 117 пациентов. За прошедшие сутки было зарегистрирован 181 случай заболевания пневмонией с признаками COVID-19. За сутки выздоровели 158 человек.