Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий по ЗКО Алмас Отаров рассказал, что в этом году в адрес ДКРЕМ поступили 42 заявки от субъектов на утверждение предельных тарифов. Однако для населения тарифы с 1 января 2021 года не вырастут, даже наоборот будут снижены. - Стоит отметить, что АО "Жайыктеплоэнерго" поданную заявку отозвали. Заявка ТОО "Батыс су арнасы" была отклонена в связи с тем, что она не соответствовала законодательству Казахстана. Стоит отметить, что субъектам, которым отклонили заявки, либо они отозвали их сами, утверждены тарифы, однако из них будут исключены средства по статье "Амортизация", которые направляются на реализацию мероприятий инвестиционной программы. При этом утвержденные тарифы будут действовать до утверждения нового предельного уровня тарифа, - рассказал Алмас Отаров.Для АО "Жайыктеплоэнерго" предусмотрено снижение тарифа на 1,45% от действующего среднего тарифа на услуги по теплу и горячей воде.3714,03 тенге за 1 Гкал3660,32 тенге за 1 Гкал (с 1 января 2021 г.)11549,05 тенге за 1 Гкал11381,20 тенге за 1 Гкал (с 1 января 2021 г.)4411,89 тенге за 1 Гкал4348,09 тенге за 1 Гкал (с 1 января 2021 г.)196,75 тенге за 1 куб. метр194 тенге за 1 куб. метр (с 1 января 2021 г.)718,14 тенге за 1 человека708,09 тенге за 1 человека (с 1 января 2021 г.) Для ГКП «Аксайжылукуат» в связи отклонением заявки по причине несоответствия представленных документов требованиям действующего законодательства, департаментом на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией тариф снижен на 7,7%.3667,51 тенге за 1 Гкал3385,88 тенге за 1 Гкал (с 1 января 2021 г.)9165,62 тенге за 1 Гкал8461,78 тенге за 1 Гкал (с 1 января 2021 г.)5487,87 тенге за 1 Гкал5066,45 тенге тенге за 1 Гкал (с 1 января 2021 г.)Аналогичная ситуация у ТОО «Батыс су арнасы»в связи с отклонением департаментом предоставленной заявки субъектом в итоге тарифы на услугу по подаче воды снижен на 9,93%.41,56 тенге за 1 кубический метр37,44 тенге за 1 кубический метр (с 1 января 2021 г.)346,04 тенге за 1 кубический метр311,69 тенге за 1 кубический метр (с 1 января 2021 г.)268,29 тенге за 1 кубический метр241,66 тенге за 1 кубический метр (с 1 января 2021 г.) Также, предусмотрено снижение на 8,3 % на услуги по подаче воды по распределительным сетям ГКП «Аксайжылукуат» и на 6,4 % на услуги по подаче воды по распределительным сетям сельских округов Бурлинского района.56,44 тенге(действует с 1 января 2021 года)271,33 тенге248,72 тенге (действует с 1 января 2021 года)174,64 тенге160,11 тенге (действует с 1 января 2021 года)175,45 тенге за 1 кубический метр164,20 тенге за 1 кубический метр (с 1 января 2021 г.)874,88 тенге за 1 кубический метр818,80 тенге за 1 кубический метр (с 1 января 2021 г.)216,09 тенге за 1 кубический метр202,23 тенге за 1 кубический метр (с 1 января 2021 г.) Департаментом также утвержден предельный тариф со снижением на услуги по отводу, очистке сточных вод ТОО «Батыс су арнасы» и ГКП «Аксайжылукуат».42,24 тенге за 1 кубический метр40,42 тенге за 1 кубический метр (с 1 января 2021 г.)484,39 тенге за 1 кубический метр463,45 тенге за 1 кубический метр (с 1 января 2021 г.)258,02 тенге за 1 кубический метр– 246,87 тенге за 1 кубический метр (с 1 января 2021 г.)52,77 тенге за 1 кубический метр45,81 тенге за 1 кубический метр (с 1 января 2021 г.)284,55 тенге за 1 кубический метр247,01 тенге за 1 кубический метр (с 1 января 2021 г.)116,00 тенге за 1 кубический метр100,70 тенге за 1 кубический метр (с 1 января 2021 г.)По словам директора ДКРЕМ по ЗКО, с 1 сентября 2020 года был утвержден тариф на электроэнергию в ЗКО. Пока тариф остается на прежнем уровне.Стоит отметить, что тариф на газ для жителей области останется на прежнем уровне - он был утвержден 1 сентября 2020 года.15,4 тенге за 1 кубический метр15,4 тенге за 1 кубический метр (с 1 января 2021 г.)15,9 тенге за 1 кубический метр15,9 тенге за 1 кубический метр (с 1 января 2021 г.)15,9 тенге за 1 кубический метр15,9 тенге за 1 кубический метр (с 1 января 2021 г.)в настоящее время для физических лиц, которые проживают в благоустроенных многоэтажных домах, тариф вместе с НДС составляет 286,3 тенге с человека в месяц, те, кто живут в частных домах, платят 291,6 тенге с человека в месяц