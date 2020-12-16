В этом году истекает срок пятилетних тарифов, которые были приняты в 2016 году, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий по ЗКО Алмас Отаров рассказал, что в этом году в адрес ДКРЕМ поступили 42 заявки от субъектов на утверждение предельных тарифов. Однако для населения тарифы с 1 января 2021 года не вырастут, даже наоборот будут снижены.
- Стоит отметить, что АО "Жайыктеплоэнерго" поданную заявку отозвали. Заявка ТОО "Батыс су арнасы" была отклонена в связи с тем, что она не соответствовала законодательству Казахстана. Стоит отметить, что субъектам, которым отклонили заявки, либо они отозвали их сами, утверждены тарифы, однако из них будут исключены средства по статье "Амортизация", которые направляются на реализацию мероприятий инвестиционной программы. При этом утвержденные тарифы будут действовать до утверждения нового предельного уровня тарифа, - рассказал Алмас Отаров.
Тепло и горячая вода дорожать не будут
Для АО "Жайыктеплоэнерго" предусмотрено снижение тарифа на 1,45% от действующего среднего тарифа на услуги по теплу и горячей воде.
Цены на комуслуги с 1 января 2021 года без учета НДС:
Услуга тепло
(для населения):
Прежний тариф:
3714,03 тенге за 1 Гкал
Действующий тариф:
3660,32 тенге за 1 Гкал (с 1 января 2021 г.)
Услуга тепло
(для бюджетных организаций)
Прежний тариф:
11549,05 тенге за 1 Гкал
Действующий тариф:
11381,20 тенге за 1 Гкал (с 1 января 2021 г.)
Услуга тепло
(для других потребителей):
Прежний тариф:
4411,89 тенге за 1 Гкал
Действующий тариф:
4348,09 тенге за 1 Гкал (с 1 января 2021 г.)
Услуга горячая вода с приборами учета
(для населения):
Прежний тариф:
196,75 тенге за 1 куб. метр
Действующий тариф:
194 тенге за 1 куб. метр (с 1 января 2021 г.)
Услуга горячая вода без приборов учета
(для населения):
Прежний тариф:
718,14 тенге за 1 человека
Действующий тариф:
708,09 тенге за 1 человека (с 1 января 2021 г.)
Для ГКП «Аксайжылукуат» в связи отклонением заявки по причине несоответствия представленных документов требованиям действующего законодательства, департаментом на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией тариф снижен на 7,7%.
Услуга тепло ГКП "Аксайжылукуат" (для населения)
Прежний тариф:
3667,51 тенге за 1 Гкал
Действующий тариф:
3385,88 тенге за 1 Гкал (с 1 января 2021 г.)
Услуга тепло ГКП "Аксайжылукуат" (для бюджетных организаций)
Прежний тариф:
9165,62 тенге за 1 Гкал
Действующий тариф:
8461,78 тенге за 1 Гкал (с 1 января 2021 г.)
Услуга тепло ГКП "Аксайжылукуат" (для прочих потребителей)
Прежний тариф:
5487,87 тенге за 1 Гкал
Действующий тариф:
5066,45 тенге тенге за 1 Гкал (с 1 января 2021 г.)
Вода станет дешевле
Аналогичная ситуация у ТОО «Батыс су арнасы»:
в связи с отклонением департаментом предоставленной заявки субъектом в итоге тарифы на услугу по подаче воды снижен на 9,93%.
Услуга холодная вода (для населения)
Прежний тариф:
41,56 тенге за 1 кубический метр
Действующий тариф:
37,44 тенге за 1 кубический метр (с 1 января 2021 г.)
Услуга холодная вода (для бюджетных организаций)
Прежний тариф:
346,04 тенге за 1 кубический метр
Действующий тариф:
311,69 тенге за 1 кубический метр (с 1 января 2021 г.)
Услуга холодная вода (для других потребителей)
Прежний тариф:
268,29 тенге за 1 кубический метр
Действующий тариф:
241,66 тенге за 1 кубический метр (с 1 января 2021 г.)
Также, предусмотрено снижение на 8,3 % на услуги по подаче воды по распределительным сетям ГКП «Аксайжылукуат» и на 6,4 % на услуги по подаче воды по распределительным сетям сельских округов Бурлинского района.
Услуга холодная вода
(для населения Бурлинского района)
Прежний тариф:
56,44 тенге
Действующий тариф: 51,74 тенге
(действует с 1 января 2021 года)
Услуга холодная вода (для бюджетных организаций)
Прежний тариф:
271,33 тенге
Действующий тариф:
248,72 тенге (действует с 1 января 2021 года)
Услуга холодная вода (для других потребителей)
Прежний тариф:
174,64 тенге
Действующий тариф:
160,11 тенге (действует с 1 января 2021 года)
Услуга холодная вода
(для сельского населения Бурлинского района)
Прежний тариф:
175,45 тенге за 1 кубический метр
Действующий тариф:
164,20 тенге за 1 кубический метр (с 1 января 2021 г.)
Услуга холодная вода
(для бюджетных организаций сельских округов Бурлинского района)
Прежний тариф:
874,88 тенге за 1 кубический метр
Действующий тариф:
818,80 тенге за 1 кубический метр (с 1 января 2021 г.)
Услуга холодная вода (для других потребителей сельских округов Бурлинского района)
Прежний тариф:
216,09 тенге за 1 кубический метр
Действующий тариф:
202,23 тенге за 1 кубический метр (с 1 января 2021 г.)
Департаментом также утвержден предельный тариф со снижением на услуги по отводу, очистке сточных вод ТОО «Батыс су арнасы» и ГКП «Аксайжылукуат».
Услуга канализации (для населения):
Прежний тариф:
42,24 тенге за 1 кубический метр
Действующий тариф:
40,42 тенге за 1 кубический метр (с 1 января 2021 г.)
Услуга канализаци (для бюджетных организаций)
Прежний тариф:
484,39 тенге за 1 кубический метр
Действующий тариф:
463,45 тенге за 1 кубический метр (с 1 января 2021 г.)
Услуга канализаци (для других потребителей)
Прежний тариф:
258,02 тенге за 1 кубический метр
Действующий тариф:
– 246,87 тенге за 1 кубический метр (с 1 января 2021 г.)
Услуга канализации (для населения Бурлинского района):
Прежний тариф:
52,77 тенге за 1 кубический метр
Действующий тариф:
45,81 тенге за 1 кубический метр (с 1 января 2021 г.)
Услуга канализации (для бюджетных организаций Бурлинского района):
Прежний тариф:
284,55 тенге за 1 кубический метр
Действующий тариф:
247,01 тенге за 1 кубический метр (с 1 января 2021 г.)
Услуга канализации (для других потребителей Бурлинского района):
Прежний тариф:
116,00 тенге за 1 кубический метр
Действующий тариф:
100,70 тенге за 1 кубический метр (с 1 января 2021 г.)
Электричество на прежнем уровне
По словам директора ДКРЕМ по ЗКО, с 1 сентября 2020 года был утвержден тариф на электроэнергию в ЗКО. Пока тариф остается на прежнем уровне.
Газ на прежнем уровне
Стоит отметить, что тариф на газ для жителей области останется на прежнем уровне - он был утвержден 1 сентября 2020 года.
Услуга газ (для населения):
Прежний тариф:
15,4 тенге за 1 кубический метр
Действующий тариф:
15,4 тенге за 1 кубический метр (с 1 января 2021 г.)
Услуга газ (для прочих потребителей):
Прежний тариф:
15,9 тенге за 1 кубический метр
Действующий тариф:
15,9 тенге за 1 кубический метр (с 1 января 2021 г.)
Услуга газ (для бюджетных организаций):
Прежний тариф:
15,9 тенге за 1 кубический метр
Действующий тариф:
15,9 тенге за 1 кубический метр (с 1 января 2021 г.)
Услуга вывоз ТБО:
в настоящее время для физических лиц, которые проживают в благоустроенных многоэтажных домах, тариф вместе с НДС составляет 286,3 тенге с человека в месяц, те, кто живут в частных домах, платят 291,6 тенге с человека в месяц
