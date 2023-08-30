14 человек утонули в ЗКО с начала года

По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, с начала текущего года в республике зарегистрировано 182 случая утоплений, 55 из них дети. В купальный сезон утонули 157 человек, включая 50 детей.

Основные причины гибели людей на водоемах включают:

Купание в запрещенных и необорудованных местах;

Купание в нетрезвом состоянии;

Неумение плавать;

Оставление детей без присмотра.



В ЗКО с начала года погибли 14 человек, включая 4 детей, все они утонули в купальный сезон. Но как отмечают в ведомстве, стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертельных случаев стало меньше на 18%.

Спасатели департамента спасли 16 человек, из которых 9 дети. Особенно важно отметить, что большинство спасенных детей были в возрасте от 15 до 17 лет. Это свидетельствует о том, что, чувствуя себя более самостоятельными, они часто пренебрегают правилами безопасности и купаются без взрослых. Эта тенденция требует внимания и просвещения среди подростков и их родителей в отношении безопасности на водоемах.