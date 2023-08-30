По информации департамента госдоходов по ЗКО, система администрирования косвенных налогов в рамках ЕАЭС показала удивительные результаты, обеспечив дополнительные поступления в бюджет в размере 1,7 миллиарда тенге. Эта цифра превышает уровень допрезервов за аналогичный период прошлого года в шесть раз.



Тематические проверки были проведены с целью выявления нарушений в наименованиях товаров и их соответствия сведениям в товарно-транспортных накладных. Эти меры позволили выявить 510 фактов нарушений, сопровождающихся штрафами на общую сумму 8,5 миллионов тенге. Важно отметить, что по 861 перевозчику нарушений не было зафиксировано, что подчеркивает эффективность контроля.



По данным ведомства, в ходе мониторинга было выявлено и предотвращено 85 случаев, где товары, подпадающие под ограничения экспорта, пытались вывезти за пределы страны. Среди выявленных нарушений 21 случай вывоза лука, 49 случаев вывоза нефтепродуктов, 5 случаев вывоза лома и отходов, 5 случаев вывоза минеральных удобрений и 5 случаев перемещения товаров, подлежащих экспортному контролю. Дополнительно, было зарегистрировано 185 случаев попыток вывоза товаров из Перечня изъятий без соответствующей документации.