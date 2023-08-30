Подозреваемого в краже задержали 26 августа на рынке «Московский», передаёт Polisia.kz. При досмотре у него обнаружили новую барсетку и два женских халата.
— Примерно в 10:00 мужчина, находясь в ТД «Атриум», похитил из бутика барсетку стоимостью 11 тысяч тенге. Халаты он успел похитить в одном из бутиков ТД «Московский», — пояснили правоохранители.
Подозреваемый — ранее судимый 49-летний житель Уральска. Ведётся досудебное расследование по статьям 188 УК РК «Кража» и 187 УК РК «Мелкое хищение».