Жительница Алматы в социальных сетях опубликовала ролик с камер видеонаблюдения одного из супермаркетов города. Судя по кадрам, неизвестный мужчина схватил её за грудь. Позже полицейские южной столицы нашли «героя» видеоролика. Им оказался житель Атырау. Материал по статье 434 КоАП (мелкое хулиганство) направили по его месту жительства.
— Он полностью признал свою вину и сообщил, что совершил такое деяние, находясь в состоянии алкогольного опьянения, — сообщили в Polisia.kz.
Мужчине назначили пять суток административного ареста.