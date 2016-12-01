1 декабря ТОО "Первая помощь" в рамках государственно-частного партнерства передало в распоряжение областного управления здравоохранения первые 14 современных реанимобилей марки "Мерседес", оснащенных медицинским оборудованием для оказания экстренной помощи больным и пострадавшим пациентам. Всего будет передано 34 реанимобиля. В праздничный день в Актобе сегодня открыли детский сад в новом микрорайоне Батыс-2. Дошкольное учреждение рассчитано на 320 мест. В открытие принял участие аким области Бердыбек САПАРБАЕВ.Кроме того, 25 актюбинских семей в торжественной обстановке получили ключи от собственных квартир по программе арендного жилья в микрорайоне "Батыс-2" по направлению "Строительство арендного жилья через АО "ИО "КИК".