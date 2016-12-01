Как рассказала Жанна АККУЛОВА, в Облавку она вместе с двумя малолетними детьми переехала 6 мая этого года. Женщина увидела объявление в газете о том, что в Облавке школа на грани закрытия и туда приглашают жить семьи с детьми, предоставляя жилье и работу. - Я пошла на прием к депутату в "Нур отан", и он одобрил мое переселение в Облавку, потому как на тот момент там была школа на грани закрытия из-за малочисленности детей. В поселке мне пообещали дать дом, помочь с работой и устройством сына в школу. Депутат дал мне машину, и водитель отвез нас с детьми в наш "новый" дом. Первым выделенное местным акиматом жилье пошел смотреть водитель, однако вышел из дома в ужасе и сказал, что это, наверное, ошибка, и я там с детьми не могу жить. Я зашла посмотреть. Там все было в грязи и гнили, но я все равно осталась, в городе у меня вообще никакого дома нет, - рассказала расстроенная женщина. Позже Жанна устроилась от биржи труда собирать мусор в поселке за 15 тысяч тенге, старший сын Даниэль пошел в первый класс, а Богдан, которому сейчас всего годик, все время был с мамой.- Когда я хожу на работу, то Даниэль сидит с младшим, потому что деть его некуда. Изначально, когда мы только переехали в Облавку, у нас не было ни мебели, ни газа, ни света - вообще ничего, мы спали на голом полу. Как-то раз ко мне зашла женщина, она приезжает в гости к моей соседке напротив, и спросила у меня, как я вообще живу с детьми в таких условиях. Дома нет газа, наступают холода, а у нас печка развалилась. Затем она предложила свою помощь, а я должна была ухаживать за ее родственницей, - рассказала Жанна. После этого гостья соседки Кунслу АКУЛБЕКОВА помогла Жанне с мебелью. Потом она договорилась о помощи семье с одним из депутатов. Тот привез газовую плиту с баллоном, продукты и вещи для детей. Потом они вместе пошли на прием к акиму Бурлинского района Алдияру ХАЛЕЛОВУ и Жанна попросила помочь главу района с отоплением, иначе они вместе с сыновьями могли просто замерзнуть в доме. Аким дал печника и кирпичи.- Когда печку собрали, в доме появилось тепло, но из-за того, что дом разваливается, тепло выдувает мгновенно. Я забила целлофаном окна, потому что многих стекол нет, но и это не помогло. Почти каждую ночь мы спим в верхней одежде. Я не жалуюсь на дом, мне никто ничем не обязан, - говорит Жанна. Женщина рассказала, что не получает никаких пособий. - Из-за программы "Орлеу", которую мне навязали в собесе Аксая, нам не положены никакие соцвыплаты. По этой программе мне дали три барана, которых мне кормить не на что и держать их негде, даже сарая нет. Хорошо, что местный электрик согласился взять животных к себе. На последние деньги я купила две тонны сена этим баранам, а дети теперь голодные, - отметила мама двоих детей. - Зарезать баранов нельзя, и мы вынуждены голодать. С топливом для печки у семьи тоже проблемы. - Сегодня мы впервые за неделю топим печь. До этого три дня замерзали, потому что не было дров. Дети спали в куртка и шапках. Весь сухостой в поселке я уже собрала, а вчера пришел сосед и спилил мне дерево во дворе. Но этих дров хватит только на пару дней и то, если топить только вечером, - говорит Жанна.По словам женщины, в Уральске она скиталась с детьми по съемным квартирам, а жили они на то, что она работала дворником и убирала подъезды, но доход в 23 тысячи никак не спасал семью. Именно поэтому Жанна согласилась переехать в Облавку. - Я думала, спасу детей тем, что перееду сюда, а сейчас кажется, что я сделала ошибку. В декабре закончится работа от биржи до весны, и что делать дальше, я не знаю, другой работы здесь нет. К тому же весной приедет из армии брат хозяина дома и нас выселят, - говорит отчаявшаяся женщина. Сейчас мама двоих детей хочет вернуться в Уральск, чтобы работать и снимать квартиру, но перевезти ее некому, а денег, чтобы нанять автомобиль у нее нет. Стоит отметить, что АККУЛОВЫ - это не первая семья, которые переехали в Облавку для того, чтобы местную школу не закрыли из-за малочисленности. По словам акима Бумакольского сельского округа Жанар ЖУМАШЕВОЙ, Жанна АККУЛОВА переехала в село Облавка в мае этого года и ей сразу предоставили дом. - Она сейчас работает от биржи труда и участвует в программе "Орлеу". По этой программе она купила баранов, но это не влияет на получение адресной соцпомощи. Тем более, баранов она может зарезать, когда те принесут приплод. Всю необходимую помощь мы ей оказываем. Я сказала Жанне Аккуловой, чтобы она связывалась со мной, если ей что-то понадобится, - сказала сельский аким.