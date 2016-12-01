В день Первого Президента Республики Казахстан в поселке Зачаганск был сдан в эксплуатацию новый девятиэтажный дом, построенный для очередников по государственной программе инфраструктурного развития «Нурлы жол» и программе развития регионов до 2020 года совместно с ТОО «Болашак-Т». Аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ поздравил с праздником 25-летия независимости нашей республики и с днем Первого Президента РК, а также вручил ключи от квартир новым жильцам.Аким ЗКО отметил, что очередь большая, и она с каждым годом растет. Государство делает все, чтобы решить эти вопросы социального характера, чтобы очередники - ветераны многодетные семьи, дети оставшиеся без попечения родителей, люди с ограниченными возможностями, молодые семьи и многие другие категории граждан могли получить свое жилье. - Мы стали свидетелями этой новостройки и радуемся вместе с вами. Среди новоселов есть те, кто стоял в очереди с 1997 года, - пояснил Алтай КУЛЬГИНОВ.- В декабре ко Дню независимости будут сданы еще семь домов, а в районах - 22 дома. В общей сложности наши жители получат 1,5 тысячи квартир, - рассказал градоначальник. Также сегодня получили ключи от своих новых квартир 36 детей-сирот. - Мы получили сегодня ключи от долгожданной квартиры. Ждали мы этого дня шесть лет. Я отношусь к категории детей-сирот. С 2004 года проживала в общежитии «Шанырак». У нас не так давно родился сынок. Муж работает на заводе. Я парикмахер. Стабильная рядовая семья. Теперь будем жить в тепле и уюте, - рассказала очередница Нина ЛОГВИНЕНКО.