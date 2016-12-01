- Вот сегодня буквально на авторынок поехал. Сказали же, с 1 декабря начнут штрафовать. Решил установить знак. Чуть не упал: раньше он стоил всего 150 тенге, сегодня уже по 300 продают! А на улице, так вообще все 500 просят. Это же наглость! – возмущается житель Актобе Жандос БАУРЖАНОВ. Актюбинцу все же пришлось раскошелиться, иначе за отсутствие знака «Ш» его могут оштрафовать на 3 МРП – это 6363 тенге. Об обязательной установке знака «шипы» на заднем стекле автомобиля предупредили в Комитете административной полиции МВД РК. Казахстанцы получили соответствующее сообщение на популярный мессенджер WhatsApр. После чего водители, которые раньше даже не задумывались о наличии «Ш» на авто, поспешили тут же запастись обязательным атрибутом. Сабина АСКАРОВА