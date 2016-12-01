Богдан БЕССЧЕТНОВ Богдан БЕССЧЕТНОВ родился 18 февраля 2016 года. - Роды прошли нормально. Нас ввыписали из роддома с пометкой, что у нашего малыша небольшое косолапие. В две недели участковый педиатр в ответ на нашу жалобу, что у малыша что-то не так с ножкой, посоветовал обследоваться у хирурга, - рассказывает мама мальчика Оксана. – Мы не стали дожидаться медицинского осмотра, который должны проходить в месяц. Сделали рентген ножки в городской поликлинике №3, оттуда нас направили в многопрофильную детскую больницу. В больнице ребенка обследовал главный ортопед. - Ортопед поставил Богдану диагноз: отсутствие малоберцовой, четвертой и пятой плюсовых костей, а также изогнутость большой берцовой кости. Было назначено лечение и массаж. После этих процедур мы снова пришли на прием к этому же врачу, - рассказывает отец мальчика. - Он сказал поставить лангетку на ножку. На заказ нам изготовили лангетку, а вот пользоваться ею правильно мы так и не смогли.Родителям сообщили в больнице, что необходимы дорогостоящие операции. Уведомили, чтобы родители ставили мальчика на портал, а также связались с врачами из Астаны. - На портал Богдана поставили только после того, как мы обратились в областное управление здравоохранение. На наш неоднократный запрос в Астану пришел ответ, который не удовлетворил нас. Там было сказано, что мы должны приехать на обследование, только после того, как ребенку исполнится год, - рассказывает Николай БЕССЧЕТНОВ. - Ждать мы не можем. Мы консультировались с зарубежными врачами, которые считают, что ребенку необходимо сделать операцию до года.Оксана, мама мальчика добавила, что они сами связались со специалистами-хирургами из российского города Курган. В центре имени Елизарова Кургана дали согласие на то, чтобы родители привезли мальчика на обследование. Такого рода операции у них уже проводились неоднократно.- Нам необходимы денежные средства на ряд дорогостоящих операций. Почитав отзывы о местных благотворительных фондах, мы обратились в фонд «Альхоир», который находится в городе Шымкент. С фондом мы совместно собираем деньги с августа месяца. Подсчетов еще не было, но вскоре они будут, и мы сможем озвучить сумму, которую фонд набрал для нашего сына, - рассказывает Оксана.- Также мы ставили ящики в нескольких магазинах. Обращались к волонтеру Ксении. Своими силами мы смогли набрать около 800 тысяч тенге.Родители Богдана выражают огромную благодарность всем тем, кто поддерживает и помогает им. Недавно в одной из социальных сетей Уральска опубликовали пост, в котором поставили под сомнение существование фонда «Альхоир» и мальчика Богдана. - Богдан БЕССЧЕТНОВ существует, и ему действительно нужна помощь, - заявляет отец мальчика. - На ящиках, которые стоят в местных магазинах, размещена фотография моего сына, номер киви-кошелька, указан мой номер, по которому можно звонить в любое время суток. Родители верят, что Богданчик вскоре сможет ходить самостоятельно. Если вы хотите помочь маленькому Богдану, можете связаться с его отцом по телефону: +7771 236 68 33