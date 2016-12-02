На подпортале ДВД ЗКО пройдет интернет-конференция на тему «Противодействие коррупции в ОВД». На вопросы о коррупции ответит руководство управления собственной безопасности, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» Фото с сайта Tengrinews.kz Фото с сайта Tengrinews.kz 5 декабря с 10.00 до 12.00 часов по местному времени пройдет интернет-конференция на тему: «Противодействие коррупции в ОВД». Как сообщили в ДВД ЗКО, для того чтобы задать вопросы, необходимо зарегистрироваться на подпортале ДВД ЗКО, нажав на слово «Регистрация». После регистрации необходимо зайти в раздел «Интерактивные услуги» и выбрать раздел «Конференции», где можно задать вопрос на данную конференцию. Кристина КОБИНА  