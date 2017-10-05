Как сообщил руководитель управления внутренней безопасности ДГД ЗКО Тимур ТЛЕУГАЛИЕВ, в отношении бывших сотрудников таможенного пункта «Энергетический» ДТК по ЗКО возбуждено уголовное дело по статье 361 УК РК – «Злоупотребление должностными полномочиями». - Дело в том, что бывшие сотрудники таможенного пункта «Энергетический» в 2012-2013 годах при оформлении 40 таможенных деклараций на экспорт превысили должностные полномочия в пользу ТОО «Жайыккомплекс». Они не взимали таможенную пошлину, тем самым нанесли ущерб государству на 1,5 миллиарда тенге, - отметил Тимур ТЛЕУГАЛИЕВ. В настоящее время по данному уголовному делу ведется расследование. По словам руководителя УВБ ДГД ЗКО, в отношении бывших сотрудников по такой же статье было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий в пользу ТОО «B/N/ Gasoil Trade House». - В данном случае был причинен ущерб государству на 200 миллионов тенге. Уголовное дело на стадии расследования, - отметил руководитель УВБ ДГД ЗКО.