8 сентября этого года УВБ ДГД по ЗКО возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями таможенниками ЗКО, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как сообщил руководитель управления внутренней безопасности ДГД ЗКО Тимур ТЛЕУГАЛИЕВ, в отношении бывших сотрудников таможенного пункта «Энергетический» ДТК по ЗКО возбуждено уголовное дело по статье 361 УК РК – «Злоупотребление должностными полномочиями». - Дело в том, что бывшие сотрудники таможенного пункта «Энергетический» в 2012-2013 годах при оформлении 40 таможенных деклараций на экспорт превысили должностные полномочия в пользу ТОО «Жайыккомплекс». Они не взимали таможенную пошлину, тем самым нанесли ущерб государству на 1,5 миллиарда тенге, - отметил Тимур ТЛЕУГАЛИЕВ. В настоящее время по данному уголовному делу ведется расследование. По словам руководителя УВБ ДГД ЗКО, в отношении бывших сотрудников по такой же статье было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий в пользу ТОО «B/N/ Gasoil Trade House». - В данном случае был причинен ущерб государству на 200 миллионов тенге. Уголовное дело на стадии расследования, - отметил руководитель УВБ ДГД ЗКО. Фото Медета МЕДРЕСОВА