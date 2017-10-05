Меру пресечения в виде ареста санкционировал следственный судья суда №2 г.Атырау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Судья установил применение залога в случае внесения 68 миллионов тенге.
- По версии следствия, Андрей ТАШЛЫКОВ подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.2 ч.4 ст. 189 УК Республики Казахстан - "Хищение вверенных бюджетных средств путем заключения фиктивных договоров", - сообщили в пресс-службе суда №2 города Атырау.Ранее в пресс-службе прокуратуры Атырауской области сообщили, что речь идет о сумме свыше 1 миллиона тенге. Ерлан ОМАРОВ