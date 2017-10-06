Тело пропавшего подростка было обнаружено 5 октября на  пустыре вЖылыойском районе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Об этом сообщили сообщили сотрудники розыскного отдела Жылыойского РОВД. - Женщина опознала своего сына по волосам и одежде. Предположительно мальчик заблудился и не смог найти дорогу домой. Следов насильственной смерти не обнаружено, - сообщили в районном отделе полиции. Напомним, что 15-летний уроженец Узбекиста Аслбек ХАМРОЕВ 2 сентября вышел из дома и направился из населенного пункта Биикжал в г.Кульсары, но так и не вернулся. О пропаже мальчика спустя 10 дней в полицию сообщила его мама - гражданка Узбекистана Умида ХАМРОЕВА. По словам сотрудников Жылыойского РОВД, ранее женщина работала в различных заведениях общепита, а также на автомойках, мальчик же все время находился возле матери, помогал ей по работе. -В настоящее время назначен ряд экспертиз, результаты которых покажут, от чего умер мальчик, - сообщили полицейские. Ерлан ОМАРОВ          