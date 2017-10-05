Фото из архива "МГ" Запрещенная рыба с отрубленными головами и хвостовой частью была расфасована по пакетам и предназначалась для реализации на рынке. - Рыбу осетровых пород обнаружили сотрудники районного отдела водной полиции 3 октября в 15.00. В настоящее время начато досудебное расследование по статье 339 УК РК "Незаконное хранение и реализация запрещенной рыбы", устанавливается владелец запрещенного товара, - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области.