Беркут Катешов Как рассказал 53-летний Беркут КАТЕШОВ, еще в 2012 году он проходил медицинскую коммисию, и у него обнаружили сердечное заболевание. - В этом же году меня прооперировали, после чего поставили два стента в сосуды сердца. Практически половину своего трудового стажа я проработал охранником. Но в 2016 году я перенес инсульт, после этого у меня начались серьезные проблемы со здоровьем. Меня никуда не принимают на работу. Меня постоянно трясет, ежедневно повышенное давление и слабо работает рука и нога, - рассказал Беркут. - С тем, что меня не берут на работу, я смирился, но мне не дают инвалидность. В марте я обращался во ВТЭК, там отвечают, что инвалидность мне не положена. После этих слов пошел на биржу труда (отдел занятости и соцпрограмм - прим. автора), но безрезультатно. Я обращался и в городской, и в областной акиматы с этой проблемой, но толку нет. Семья мужчины живет на 35 тысяч тенге в месяц, которые зарабатывает его жена. - У моей супруги сезонная работа. Она сажает бахчи, но сезон уже заканчивается, мы останемся совсем без денег. У нас четверо детей. У самого старшего 26-летнего сына есть своя семья и ребенок, но он нам материально помогает. Еще один сын студент и два учатся в школе, - говорит Беркут. - Находиться на иждивении у жены и сына, быть обузой для семьи больше не могу. Как жить дальше и куда обращаться - я не знаю. Но это крик души. Должен же быть выход в этой ситуации, - пояснил Беркут. Супруга Беркута КАТЕШОВА Марзия с горечью говорит, что муж после инсульта стал очень раздражительным. - Он злится только на себя. Но я его понимаю, он даже не может взять внука на руки, боится уронить. И дома не находит себе применения. Он всегда был очень подвижным, никогда не сидел на одном месте, - пояснила Марзия. Между тем, заместитель руководителя отдела занятости и социальных программ города Уральска Сауле ШОЛАНБАЕВА подтвердила, что 14 апреля этого года Беркут КАТЕШОВ действительно обращался к ним по поводу трудоустройства. - 28 апреля мы зарегистрировали Беркута КАТЕШОВА как безработного. После предложили ему несколько вариантов для дальнейшего трудоустройства: охранником в ТОО, сторожем в ДЮСШ №2, архивариусом в ДЧС ЗКО, сторожем в ИП, оператором котельной в ЗКАТУ имени Жангир-хана, но из-за состояния здоровья мужчина отказался от предложенной работы. В департаменте комитета труда, социальной защиты и миграции сообщили, что мужчина к обращался к ним 6 марта за консультацией. - Он был направлен к нам из городской поликлиники №6 после острого нарушения мозгового кровообращения по ишемическому типу и левостороннего легкого гемофореза. Консультативный осмотр был записан в амбулаторной карте. На момент осмотра данных для ограничения жизнедеятельности не было. Соответственно, для направления на медико-социальную экспертизу основания тоже нет. Как отметили в поликлинике, ухудшения состояния больного не отмечается, - пояснила заместитель руководителя департамента комитета труда, социальной защиты и миграции по ЗКО Ардак МУКАНОВА.