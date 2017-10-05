Всего за месяц и абсолютно бесплатно жители Атырау могут получить навыки новой профессии, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Благотворительный фонд "Журектен Журекке" с марта этого года реализует в Атырауской области социальный проект "BILIM for Аll", что в  переводе означает "Знание для всех". В рамках проекта безработная молодежь, бывшие заключенные, дети из малообеспеченных и многодетных семей, женщины в декрете могут пройти курсы по абсолютно разным специальностям. - С момента реализации проекта мы обучили порядка 60 человек. Курсы проходят ежемесячно в учебном центре под руководством опытных педагогов. Многие люди, прошедшие обучение у нас, уже нашли работу, - рассказала куратор проекта Айбиби БИСЕМБАЕВА. Обучение ведется по нескольким направлениям: компьютерная грамотность, визаж, английский язык, швейное дело, документооборот, маникюр. Молодые люди могут  здесь обучиться на электромонтажников, слесарей и электриков. - В ближайшее время мы ведем набор на месячные курсы по обучению поваров, электриков и стропольщиков, а также недельные курсы по обучению визажу и маникюру. К нам также могут обращаться и женщины, находящиеся в декретном отпуске, - рассказала Айбиби БИСЕМБАЕВА. Запись на курсы ведется по номеру телефона: 87029564045 Камилла МАЛИК