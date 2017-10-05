Об этом сообщили в пресс-службе акима ЗКО. Фото с личной страницы Евгения КУТАФИНА - Акимат Западно-Казахстанской области выражет глубокое соболезнование и искреннее сочувствие семье погибшего пилота Евгения Витальевича Кутафина с постигшим их огромным горем. В это тяжелое время для родных и близких акимат области разделяет скорбь и горечь невозвратимой утраты семьи Кутафиных. В этой связи аким области Алтай Кульгинов дал поручение оказать необходимую помощь и поддержку семье Евгения Кутафина, - сообщили в пресс-службе акима ЗКО. Напомним, 3 октября в Алматинской области разбился самолет санавиации АН-28, который вылетел для оказания медицинской помощи родильнице в тяжелом состоянии в Шымкент. Погибли пять человек: два пилота, авиатехник и два медработника. Как стало известно, вторым пилотом в самолете АН-28 был Евгений Кутафин из Уральска. В управлении здравоохранения ЗКО также сообщили, что работники поликлиники №3, сотрудницей которой является жена погибшего пилота, перечислят свой однодневный заработок в помощь семье, а сотрудники облздрава направят свой однодневный заработок в помощь семьям погибших в катастврофе под Алматы.  