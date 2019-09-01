По словам предпринимателей, торговые места им предоставляются бесплатно, поэтому наценки на товары большой нет. На ярмарке по ул. Ихсанова традиционно продавали овощи и фрукты, яйца, мед и многие другие товары. По словам покупателей, ярмарка располагается удобно. - Мы сегодня приехали, чтобы купить картофель и лук на зиму. До этого брали здесь овощи на заготовки на зиму. Очень удобно, все в одном месте, не сказать, что дорого. Заодно и арбуз купили, здесь они тоже недорогие, мы взяли по 40 тенге за кило, - рассказал житель Уральска Серик. Нужно отметить, что сегодня ярмарка также проходила и на рынке "Ел Ырысы". Там была представлена мясная и молочная продукция. Так, говядину можно было взять по 1400 тенге за килограмм, конину по 1600 тенге, баранину по 1300. Покупатели говорят, что это недорого. По их словам, на рынке мясо стоит дороже. - Я вчера узнала, что будет ярмарка. С утра приехала на базар, купила 10 килограммов говядины. Мясо хорошее, цена тоже, - говорит покупательница по имени Роза. В пресс-службе акима Уральска сообщили, что в ярмарке участвовали более 60 товаропроизводителей Акжайыкского, Теректинского районов, района Байтерек и г.Уральска, а также перерабатывающие предприятия и крупные оптовые поставщики города. - На ярмарке были реализованы 21600 яиц, 7,5 тонны картофеля, 2,3 тонны помидоров, 1 тонна капусты, 0,7 тонны моркови, 0,8 тонны лука, 0,9 тонны перца, 23 тонны арбузов, 7 тонн дынь, колбасные изделия, а также фрукты. Кроме того, 7 предпринимателей представили 1615 килограммов мяса и мясной продукции, - сообщили в пресс-службе акима города.