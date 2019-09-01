Несмотря на то, что в этом году 1 сентября выпало на воскресенье, торжественные линейки переносить не стали. Школьники пришли на линейку в хорошем настроении и были рады видеть учителей и друг друга. Родители первоклашек заметно волновались. - Сегодня я привела в первый класс свою дочь. Мы очень долго и тщательно готовились к этому дню. Дочка каждый день спрашивала, как скоро мы пойдем в школу. Надеюсь, что ей понравится, ведь от этого во многом зависит то, как она будет учиться, - говорит мама первоклассницы СОШ №17 Ирина. В этот день поздравить с началом учебного года в СОШ №37 пришел аким Уральска Абат Шыныбеков. - Дорогие ученики, учителя и родители, сегодня в нашей стране все школы распахивают свои двери. Хочу всех поздравить с Днем Знаний, особенно хочу поздравить тех, кто впервые переступает порог школы, также хочу поздравить и выпускников, для них этот учебный год в школе - последний. На ежегодной августовской конференции глава государства дал поручения для улучшения системы образования. В нашей стране создаются все условия для качественного образования, школы оснащаются согласно всем требованиям. В прошлом году в эксплуатацию была сдана школа №51, в этом году начнется строительство школы №52 в поселке Зачаганск, - сообщил Абат Шыныбеков. Также аким города отметил, что в этом году в СОШ №37 также будут обучаться ученики школы №8, где идет ремонт. - Хочу поблагодарить учителей и родителей, которые отнеслись с пониманием к такому решению.Это временная мера, она необходима. Желаю всем плодотворного учебного года, здоровья и всего самого наилучшего, - поздравил собравшихся Абат Шыныбеков. Нужно отметить, что в Уральске работает 51 школа, в которых обучается более 47 тысяч учеников. 3700 учителей трудятся в школах города.