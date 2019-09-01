Мама семерых детей Лола Насруллаева благодарит всех, кто не остался равнодушен к их беде, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Лола рассказала, что после публикации ей стали перечислять деньги на карту. - Многие перечисляли деньги на карту, некоторые привезли домой одежду, которая осталась от их детей. Я смогла купить на собранные деньги одежду детям, обувь и даже канцтовары. Хочу поблагодарить всех, кто помог нам деньгами и вещами. Спасибо всем огромное, хочу пожелать этим людям здоровья, - говорит Лола. Также по словам многодетной мамы, в школе им тоже помогли канцтоварами. Напомним, мама семерых детей просила помощи у людей, чтобы собрать детей в школу. Она воспитывает их одна. Женщина рассказала, что получает АСП, однако пособие она потратила на покупку электроплиты, так как в общежитии едва не случился пожар из-за газового баллона, которым они пользуются. К тому же пришлось сменить электропроводку. На одежду к школе семье денег не хватило.  