Иллюстративное фото из архива "МГ" Жезлы патрульным полицейским вернули с 1 сентября. В ведомстве отмечают, что они будут использоваться исключительно для регулирования дорожного движения. - Особенно жезлы будут использовать в темное время суток и в условиях плохой видимости, а также для отвода транспортных средств при: - дорожно-транспортных происшествиях и образовании заторов на дорогах, в том числе отключении светофоров; - сопровождении организованных колонн транспортных средств; - проведении антитеррористических операций и (или) охранных мероприятий; - предотвращении и (или) ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, - рассказали в пресс-службе. Подчеркивается, что регулировать движение полицейские будут с использованием жезла в жилетах и перчатках со светоотражающей отделкой. Также они будут использовать свисток для дополнительной подачи сигнала. - Необходимо отметить, что на сегодняшний день работа патрульной полиции на автодорогах полностью переведена на автопатрулирование. То есть остановка транспортных средств будет осуществляться в режиме автопатрулирования посредством подачи сигналов с использованием специальных свето- и звуковых и громкоговорящих устройств - без применения жезлов. Остановка транспортных средств жестом руки полицейского исключается, - добавили в МВД. На возврат жезлов не будут выделять деньги из бюджета, так как жезлы имеются в наличии. Казахстанские полицейские перестали использовать жезлы с 1 января 2017 года. С тех пор они останавливали машины взмахом руки.