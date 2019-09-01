Некоторым повезло с новыми школами, некоторым – с отремонтированными, а студенты Атырауского университета нефти и газа с сегодняшнего дня обучаются в вузе имени Сафи Утебаева, памятник которому открыли несколько часов назад на площади университета. Как проинформировали в областном управлении образования, в 2019-2020 учебном году за парты сядут 131 244 школьника. В регионе работает 194 государственных и еще четыре частных школы. В области четырнадцать школ функционируют в три смены, власти обещают решить проблему, когда окончится строительство 11 школ именно в городе и еще нескольких в районах. Отметим и то, что в 117 общеобразовательных школах региона созданы условия для получения инклюзивного образования для 751 ребенка. Всего в Атырауской области в предстоящем новом учебном году в школу пойдут около 10 тысяч первоклассников. Среди них Иван Бородин – ученик 1 класса средней школы-лицея №17. - Жду от учебы знаний. А чего ж еще? - с улыбкой говорит Ваня.