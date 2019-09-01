Рынок охраняют сотрудники полиции и солдаты Нацгвардии, сообщает inАtyrau.kz. По последней информации, полученной от пресс-службы ДЧС Атырауской области, пожар на рынке «Дина» ликвидирован в 19.18 часов, его площадь составила 440 квадратных метров, жертв и пострадавших нет, предварительная причина устанавливается, в тушении в общей сложности было задействовано 72 сотрудника и 25 единиц спецтехники. В настоящее время рынок «Дина» охраняют от возможных фактов мародерства 11 сотрудников полиции и 40 солдат Национальной гвардии. Руководитель палаты предпринимателей Атырауской области Абдулла Идрисов на своей страничке в Fаcebook выразил готовность оказать владельцам бутиков, пострадавшим на пожаре, юридическую помощь. Напомним, пожар на рынке «Дина» начался 30 августа в 17.48. Загорелся павильон строительных материалов.